La forêt en fête au Mont-de-Coeuve

Les métiers du bois sont mis en lumière dimanche au Mont-de-Coeuve. La Fête de la forêt se déroule durant toute la journée sur le site de la cavalerie. Cette journée est l’occasion pour le public d’en savoir davantage sur la branche, les mesures mises en place pour faire face au changement climatique ou encore les machines forestières. Un concours de bûcheronnage est également au programme avec une démonstration de l’équipe de Suisse de la discipline vers 14h30.





Un sentier informatif

Les visiteurs ont notamment la possibilité de parcourir un sentier didactique d’environ un kilomètre avec comme thème principal l’exploitation forestière et le réchauffement climatique. « L’objectif aujourd’hui est d’aider les peuplements en difficulté en faisant des éclaircies relativement importantes pour retrouver des arbres avec un bon enracinement et de bonnes couronnes. L’idée est aussi d’avoir des peuplements davantage mélangés et de favoriser les essences qui supportent mieux la chaleur », explique le président du comité d’organisation, Pascal Girardin.