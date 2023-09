Marcher 50 kilomètres pour la bonne cause

Marcher 50 kilomètres pour soutenir les enfants qui se battent contre le cancer. En collaboration avec l’AJAFEC, des familles concernées ont organisé une marche nocturne qui s’est tenue dans la nuit de vendredi à samedi. Au total, 60 personnes ont pris le départ à l’hôpital pédiatrique de Bâle à 18h30. 17 heures plus tard, le groupe a atteint le sommet du Raimeux aux alentours de 11h. Line Aubry a participé à l’organisation de l’événement et à la marche. Très émue, elle a partagé ses émotions à l’arrivée. Elle explique : « C’est juste magique, on voit la liste des inscriptions et on se rend compte que sur 60 participants on connaît à peine la moitié ». Un fort moment de solidarité, de partage et de rencontre a donc rythmé ces 50 kilomètres.