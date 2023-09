Un archevêque émérite algérien de passage au Vorbourg

Il s’attèle depuis un demi-siècle à promouvoir le dialogue entre catholiques et musulmans. L’archevêque émérite d’Alger, Monseigneur Paul Desfarges, était ce week-end en visite dans la région, à l’occasion de la Semaine du Vorbourg. L’événement se déroule jusqu’à dimanche prochain sur les hauteurs de Delémont avec notamment des messes, des eucharisties ou encore des bénédictions au programme. Monseigneur Paul Desfarges a eu l’occasion de donner une conférence pour parler de la place de l’Église catholique au sein d’un pays musulman comme l’Algérie. « Nous sommes une petite Église minoritaire. Il ne faut toutefois pas avoir peur d’être minoritaire. Comme le dit le pape François, n’ayez pas peur d’être une ombre, ayez peur si vous devenez insignifiants », indique l’archevêque émérite d’Alger.





Une présence acceptée

Monseigneur Paul Desfarges estime que son Église est bien tolérée. La situation est toutefois un peu plus compliquée en ce qui concerne les Algériens qui se convertissent au catholicisme. « Pour eux, la relation avec leurs proches est difficile », reconnait l’archevêque émérite. « Dans le monde d’aujourd’hui, le dialogue inter-religieux et la rencontre sont très importants. Nous essayons de grandir en fraternité. Avec nos frères et sœurs musulmans, il est possible de vivre quelque chose », conclut-il.