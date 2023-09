Envolées lyriques à l’Espace Renfer

La poésie s’invite à l’Espace Renfer. Ce samedi 16 septembre, à 10h30, se tiendra une conférence intitulée «Poésie : conversation sous l’arche du vent» à la Bibliothèque cantonale de Porrentruy. Cette dernière sera présentée par Pierre Voélin, figure emblématique de la littérature romande et Valery Rion, professeur de français et d’histoire au Lycée cantonal de Porrentruy et président de l’association suisse des professeurs de français.

Ces deux spécialistes de la littérature questionneront tout d’abord la démarche et l’œuvre poétique de l'écrivain. Ils évoqueront ensuite les mécanismes de la poésie avec comme fil rouge le rapport de cette dernière à la nature, l’histoire ou la mémoire. Enfin, ils débattront la place de la poésie dans notre monde à travers un éclairage sur la construction de la voix poétique de Pierre Voélin.

L’entrée est libre et sans inscription. Une verrée sera proposée aux participants. /comm-the