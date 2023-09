Jean-Paul Gschwind : « La politique du consensus en a pris un coup »

Un dernier mandat « difficile »

Ces dernières années ont aussi marqué l’élu jurassien : « On a eu la pandémie, une crise énergétique, une crise financière, c’était vraiment dur ». Jean-Paul Gschwind estime que la politique fédérale a changé en une décennie : « Avec l’arrivée des mouvements verts, on va vers une politique de plus en plus intransigeante. La politique du consensus en a pris un coup ». Alors que les élections fédérales se tiennent le 22 octobre, l’ambiance de cette dernière session de la législature sera aussi bien particulière : « Tous ceux qui sont candidats à leur réélection, ils ont peur, ils regardent avant de prendre une décision. Bien souvent, les décisions sont conditionnées par leur réélection, pas leurs convictions », lâche Jean-Paul Gschwind. /mmi