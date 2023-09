La solidarité entre le Jura et le Maroc s’organise

La communauté marocaine établie dans le Jura se mobilise après le séisme qui a frappé une partie du pays dans la nuit de vendredi à samedi. Le dernier bilan en date – qui reste provisoire - fait état d’au moins 2’497 morts et de plus de 2’400 blessés. Des villages entiers ont été anéantis par le séisme de magnitude 7 dont l’épicentre se trouve dans la région montagneuse du Haut-Atlas, à une septantaine de kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Le tremblement de terre a suscité une immense émotion dans le monde entier, y compris dans la région où la communauté marocaine compte une centaine de membres. Le président de l’Union marocaine du Jura était l’invité ce lundi du journal de 12h15, en direct sur RFJ. Abdel Tajani a expliqué que l’UMJ avait décidé d’organiser une récolte d’argent via des associations au Maroc ainsi qu’une collecte de vêtements pour enfants et adultes.