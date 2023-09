L’école de Boncourt se dote d’un espace dédié aux outils pédagogiques alternatifs

L’école de Boncourt fait office de pionnière dans le Jura. L’établissement scolaire met à disposition depuis un an une salle proposant des outils pédagogiques alternatifs. Ce lieu sera inauguré samedi. L’espace Polaris a été conçu par l’enseignante spécialisée Clémance Corbat qui accueille une fois par semaine une dizaine d’élèves. Ces enfants de degrés divers présentent des difficultés d’apprentissage. Mais ce lieu est aussi accessible à l’ensemble du corps enseignant, qui y trouve de nombreux jeux ou objets permettant d’utiliser d’autres possibilités d’action. Une maîtresse a notamment emprunté au moment de l’interview « des outils mathématiques pour aider l’enfant à comprendre le positionnement du nombre et de sa valeur », détaille Clémance Corbat. L’enseignante spécialisée a choisi le nom Polaris en référence aux constellations. « Constellations pédagogiques, le fait d’avoir ici sur place un grand nombre de recherches en pédagogie. Et aussi pour l’image et la représentation de la constellation. On est tous en lien. Pour pouvoir illustrer aux enfants qu’avec chacun d’entre eux, on arrive à quelque chose d’unique et qu’on a besoin des uns et des autres », explique la professionnelle.