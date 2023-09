Notre visite au Technical Watchmaker Show

La quatrième édition du Technical Watchmaker Show a commencé ce mardi aux Anciens abattoirs à La Chaux-de-Fonds. Les métiers de l’horlogerie et de la microtechnique s’exposent et les spécialistes échangent pendant quatre jours, notamment autour de conférences programmées mercredi et jeudi. Rappelons qu'il s'agit d'un salon fait pour et par les professionnels de la branche.

Avec 65 exposants, la participation est stable. Plus de 2000 visiteurs – qui viennent parfois de loin – sont attendus pour cette deuxième édition après le Covid. Les organisateurs espèrent pouvoir installer durablement leur événement dans le paysage.

Les sous-traitants locaux, eux, sont assez fidèles au rendez-vous. «Nous avons noué pas mal de contact en quatre éditions et notamment décroché un gros client américain», illustre Thibault Richard, directeur d’Henri Robert, une entreprise locale d’outils coupants.