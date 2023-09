Stand-up, modelage et concerts, pour la Hopscène

La saison s’annonce musicale et créative, pour la Hopscène. L’association qui gère les événements proposés à la brasserie BFM de Saignelégier a dévoilé son programme pour la fin de l’année 2023. Diverses soirées sont prévues, pour contenter les mélomanes et autres amateurs d’arts vivants et visuels.





Scène pour petits et grands

La saison s’ouvre samedi 16 septembre avec la 2e édition du Bier Mocking Comedy Club, une soirée stand-up animée par la comédienne Laura Chaignat. Plusieurs humoristes défileront sur scène, dont Yoann Provenzano et Valérie Paccaud. En amont de cette soirée, les amateurs de stand up pourront s’essayer à la scène, sur inscription. Début octobre, les plus jeunes spectateurs pourront profiter d’un spectacle de théâtre et marionnettes, dans le cadre du festival transfrontalier Conte et Compagnies.





Concerts et festivals

Plusieurs concerts sont également prévus à la BFM, dont celui de Dirty Sound Magnet ou encore celui du trio slovène Sirom, qui se produira dans le cadre du Spiegelberg Festival. Pour les fans de métal, le Pétrole festival se tiendra les 24 et 25 novembre prochains avec divers artistes invités. Toujours au chapitre musical, le duo imérien Mouche-miel présentera son nouvel album au mois d’octobre. L’effet Philémon fera de même au mois de novembre. Les arts visuels seront aussi à l’honneur, avec un concours de modelage ou encore des apéros dessin. /cto