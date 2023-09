Un affichage encadré, mais toujours essentiel pour la campagne des fédérales

La question revient à chaque période électorale. Les règles liées à la pose d’affiches sur la voie publique se sont à nouveau invitées devant le Parlement jurassien la semaine passée. Le député PLR Stéphane Brosy a évoqué des directives très strictes dans le cadre d’une question écrite. Il a demandé si le Service des infrastructures allait faire preuve de souplesse dans leur application. Le ministre, David Eray, lui a répondu par l’affirmative.





Un cadre souple

En ce qui concerne la politique en la matière, les partis bénéficient depuis quelques années d’un formulaire simplifié pour faire leur demande d’affichages temporaires au Service des infrastructures. Ce changement fait suite à une motion acceptée par le Parlement en 2020 qui demandait justement davantage de souplesse. Le responsable de la section des constructions routières, Yves-Alain Fleury, souligne qu’il est, par exemple, désormais possible en période d’élections et de votations de poser des affiches ou d’autres installations à l’extérieur des localités, pour autant qu’elles se trouvent à une distance de plus de quinze mètres de la route à l’intérieur des terres.



Yves-Alain Fleury indique ainsi que, de manière générale, la procédure est plus flexible pour les partis politiques que pour les organisateurs d’autres manifestations. Différentes exigences doivent toutefois être respectées telles qu’une distance minimale de deux mètres à partir du bord de la chaussée ou encore une interdiction de pose sur les candélabres. Le responsable souligne que son service fait preuve de souplesse dans l’application des règles. Si des affiches posent de réels problèmes pour la sécurité des usagers de la route, elles sont enlevées et les frais facturés au contrevenant.







Un affichage public toujours essentiel

À l’heure des réseaux sociaux, la pose d’affiches en papier reste malgré tout un élément important pour une majorité des formations politiques jurassiennes, notamment sur les panneaux mis à disposition par les communes. Les partis doivent ruser pour se faire de la place au vu des espaces à disposition. L’installation de grandes bâches sur les axes très fréquentés est aussi privilégiée par la plupart des partis. C’est le cas de l’alliance PLR-UDC pour ses candidats au Conseil des États, du Centre, mais aussi du PS et du parti Vert’libéral même si ces deux derniers en poseront uniquement sur les terrains de privés.

Tous les grands partis jurassiens ont également prévu une campagne d’affichage sur des panneaux de la société SGA, qui doivent être réservés à l’avance et pour une certaine durée. Pas de bâche en revanche pour les Verts qui ont décidé d’opter pour davantage de sobriété. Ils installeront des drapeaux et de grands panneaux fournis par les Verts suisses, avec le logo de la campagne fédérale. Les Socio-Chrétiens (PEV) ont, de leur côté, carrément choisi de renoncer à tout support papier, que ce soit les affiches ou les courriers. La formation va se concentrer sur les réseaux sociaux. Enfin, le mouvement HelvEthica qui présente deux candidats prévoit de poser quelques affiches, principalement sur les espaces dédiés dans les communes.

Les élections fédérales se dérouleront le 22 octobre. /alr