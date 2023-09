Des restrictions d’eau à La Baroche

La commune de La Baroche appelle la population à utiliser l’eau potable avec parcimonie. Elle recommande de ne plus arroser les gazons et les jardins de même que de ne plus laver les voitures, ni de nettoyer les places, les murs et les façades. Le Conseil communal a d’ores et déjà pris des mesures en fermant les fontaines. Les autorités précisent que le manque de précipitations des précédentes semaines a provoqué une forte diminution des débits d’eau des sources et se disent inquiètes du niveau d’eau dans les réservoirs.

A noter que la station de lavage des Transports Froidevaux n’est pas concernée par les restrictions puisqu’elle dispose d’une installation de recyclage de l’eau. /comm-fco