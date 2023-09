Les découvertes paléontologiques de l’A16 dans un nouveau catalogue

Les trouvailles paléontologiques réalisées entre 2000 et 2011 se dotent d’un nouveau catalogue, le 17e et ultime de la série. Le volume s’intitule « Molasse cénozoïque : sites et lithostratigraphie ». Il répertorie 25 sites cénozoïques de Boncourt à Courrendlin. Les dépôts sédimentaires cénozoïques sont souvent regroupés sous le terme de « Molasse du Jura » et sont datés pour l’essentiel entre 30 et 10 millions d’années avant notre ère. Les gisements les plus importants du canton du Jura se trouvent dans le bassin de Delémont et, dans une moindre mesure, dans les régions de Courgenay-Charmoille, de Bressaucourt-Porrentruy et de Soulce. La collection de 17 volumes prévus s’achève ainsi près de 25 ans après la première mise en circulation du premier tronçon de l’A16 et presque 40 ans après l’inscription de la Transjurane dans le réseau des routes nationales. Les travaux ont permis de découvrir quelque 65'000 objets répertoriés comme des fossiles, des sédiments ou encore des minéraux. /comm-fco