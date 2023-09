Un nouvel outil pour lutter contre les problèmes de santé mentale chez les jeunes

Ce ne sont pas que des chiffres issus d’études scientifiques, mais bel et bien une réalité qui se confirme dans le Jura : de plus en plus de jeunes sont touchés par des problèmes de santé mentale, et ils le sont de plus en plus jeunes. Le constat émane des professionnels qui encadrent enfants et adolescents dans notre région. Dans le cadre de la campagne Santé Psy Ado Jura, ceux-ci proposent une exposition itinérante qui est installée dès ce jeudi à l’Espace-Jeunes du Noirmont, avant d’investir celui de Porrentruy, puis celui de Delémont. Elle sera accompagnée de différentes animations et accessibles pour les enfants, les adolescents et les parents, ainsi que pour les écoles.





Une nouvelle approche

Face à l’augmentation des cas de dépression et de détresse chez les jeunes, la Fondation O2 (ndlr : en collaboration avec la déléguée cantonale à la jeunesse Samantha Ramos et avec les Espaces-Jeunes) a opté pour davantage de proximité. A travers cette exposition, les professionnels veulent déstigmatiser la maladie mentale grâce à des témoignages et des échanges entre les jeunes. Ils souhaitent aussi offrir des ressources pour encadrer aux mieux les victimes. Les animateurs des Espaces-Jeunes, par exemple, pourront servir de premier intermédiaire avant, peut-être, d’autres confessions ou une prise en charge. Et ça fonctionne : « L’autre jour, une fille nous a dévoilé ses problèmes. Elle avait 12 ans, consommait beaucoup de cannabis et s’auto-mutilait. Après nous en avoir parlé, elle a franchi le pas et s’est confiée à sa maman. Elle est aujourd’hui sur la voie de la guérison », s’est réjouie une animatrice active au Noirmont.





Une hausse inquiétante des cas

Cet exemple n’en est qu’un parmi de (trop) nombreux autres… « Le Jura est aussi concerné par une augmentation des cas de problèmes de santé mentale chez les jeunes. C’est normal que ça préoccupe et qu’on mette en place des mesures », alerte Tania Schindelholz, cheffe de projet pour la Fondation O2. Cette dernière tient toutefois à nuancer, soulignant que « la plupart des jeunes vont bien » dans notre région. Il n’en demeure pas moins que les nombreuses incertitudes quant à l’avenir, l’anxiété d’un monde qui va mal et l’isolement provoqué par la pandémie ont des effets négatifs sur les jeunes, selon Tania Schindelholz. D’après une étude, un tiers des 14-24 ans est victime de symptômes dépressifs graves, ajoutant encore que 29% des jeunes qui ont des problèmes de santé psychique n’en parlent pas… désormais, un nouvel outil est installé pour délier les langues et trouver les solutions adéquates.





L'exposition est installée au Noirmont jusqu'au 30 septembre, avant d'investir l'Espace-Jeunes de Porrentruy (6 octobre au 22 novembre) et celui de Delémont (24 novembre au 22 décembre). Tous les détails sont à retrouver ici. /mle