Une explosion fait deux blessés à Saulcy

Deux personnes ont été gravement blessées dans une explosion au Cras des Mottes, entre Saulcy et Lajoux. Les faits se sont produits ce jeudi matin. Selon nos informations, un van aménagé en caravane a explosé. Le gaz pourrait être la cause de la déflagration. Deux personnes ont subi d’importantes brûlures et ont été transportées dans des hôpitaux universitaires par des hélicoptères de la Rega. Aucun bâtiment situé aux alentours n’a été touché. Les pompiers de Haute-Sorne ont été dépêchés sur place. /fco