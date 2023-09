« Jeux sans frontières », l’aventure d’une vie à Châtillon

L’événement a marqué toute une génération de gymnastes de Châtillon. Il y a 50 ans, une équipe du village créait le buzz en participant à la mythique émission TV « Jeux sans frontières ».

Après sa sélection, le groupe a pris part aux qualifications à Arnhem, aux Pays-Bas. Châtillon a terminé deuxième et a décroché son sésame pour la finale à Paris, qui s’est déroulée le 12 septembre 1973. Les Jurassiens s’étaient alors classés de manière anecdotique à l’avant-dernière place.

L’idée d’inscrire Châtillon à « Jeux sans frontières » a germé dans l’esprit de Georges Humard, résident du village. « On s’est dit pourquoi pas ! On n’est pas plus bête que d’autres ! », sourit-il. Le souvenir reste en tout cas très vif. « C’était fort ! A notre retour, entre 2'000 et 3'000 personnes nous attendaient au village ! Je ressens encore cette émotion aujourd’hui », dit Georges Humard, la larme à l’œil. « C’était vraiment l’événement d’une vie ».