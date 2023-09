Le Jura ouvre ses portes au Royaume-Uni

Quarante-huit heures pour resserrer les liens entre le Royaume-Uni et le Jura. L’ambassadeur britannique de Suisse est en visite dans le canton. Arrivé vendredi matin, il se préparait alors à un véritable marathon de visites avec l’objectif de comprendre et se familiariser avec le fonctionnement du pays dans lequel il a posé ses valises au début de l’année. Cette tournée des cantons l’a amené dans le Jura. Une étape durant laquelle il doit rencontrer notamment la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, le président du Gouvernement jurassien Jacques Gerber ou encore le conseiller aux Etats Charles Juillard. Le tout en passant par AgriJura, une manufacture de montres et les Vergers d’Ajoie. « C’est important pour moi de comprendre la Suisse, sa démocratie directe, mais aussi les cantons, et le Jura est en haut de ma liste. C’est pourquoi je suis ici pour rencontrer des représentants politiques, économiques et culturels, » explique James Squire. Une visite qui suscite également l'intérêt des acteurs économiques de la région. « C’est important pour nous de pouvoir expliquer comment fonctionne le tissu économique d’une région comme la nôtre, » explique Pierre-Alain Berret, directeur de la chambre d'économie et d'industrie du canton du Jura (CCIJ).





« Le Jura est une région très innovante »

La visite de l’ambassadeur est aussi l’occasion de parler industrie et échanges commerciaux avec les différents acteurs économiques jurassiens rencontrés vendredi matin. James Squire voit d’ailleurs de nombreuses similarités entre les deux régions : « La Grande-Bretagne, la Suisse et le Jura sont des régions très innovantes et qui veulent un avenir innovant et tourné vers la croissance. Ceci crée de nombreuses occasions de partager nos connaissances afin de trouver des moyens de développer nos entreprises et nos sociétés. Le Jura a des connaissances très avancées dans le domaine de la manufacture et fait partie des leaders mondiaux de l’industrie horlogère, tout comme la Grande-Bretagne. Ceci nous permet de croire qu’il y a de nombreuses opportunités d’investissements et de renforcer les échanges commerciaux. »

À noter que la promotion économique du canton du Jura se rendra en Ecosse courant octobre. Elle sera accomapgnée de représentants de la CCIJ ainsi que plusieurs chefs d'entreprise. / tna