Le Théâtre du Jura à Delémont accueille samedi soir l’humoriste et comédien Michel Boujenah pour une représentation de son nouveau spectacle « Adieu Les Magnifiques », une nouvelle fresque où il évoque l’histoire de ses trois personnages, qu’il fait voyager de scène en scène depuis des décennies.

Bon vivant et vrai gourmand, Michel Boujenah est particulièrement généreux. Lorsqu’il est sur scène il donne tout ! Et cette générosité, il la partage aussi en cuisine et à table !/jmp