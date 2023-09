Agroforesterie et agriculture durable au Marché bio de Saignelégier

Un projet pilote encourageant

En 2020 un projet pilote intercantonal d’agroforesterie a été lancé par l’Office fédéral de l’agriculture. L’expérience doit durer 8 ans. À mi-chemin, Victor Egger nous a fait part des premières constatations. « On a vite eu des retours de nombreux agriculteurs intéressés à essayer. On a volontairement mis un cadre assez large. Pour certains l’agroforesterie c’est de créer des abris pour leurs poulets, pour d’autres c’est planter des fruitiers ou des arbres forestiers. On a une multitude de systèmes différents. Mais ce sont des gens qui se disent que ces techniques sont peut-être celles du futur et veulent aller de l’avant. Peut-être qu’on se rendra compte que finalement cela ne fonctionne pas comme espéré, mais pour l’instant on a plutôt des pistes qui disent que cela pourrait être une solution intéressante qui doit être prise en compte. » Actuellement, 20 projets plus ou moins complexes ont été réalisés dans le Jura et le Jura bernois. /tna