Une nouvelle déléguée intercantonale à la formation

Jackie Vorpe a été nommée déléguée intercantonale à la formation. Elle a été désignée par le Département de la formation, de la culture et des sports, selon une annonce faite ce vendredi. Âgée de 34 ans et domiciliée à Delémont, la Vadaise a pris ses fonctions à 30% le 1er septembre. Son taux de travail augmentera à 80% dès le 1er décembre au sein du Service de la formation postobligatoire. La nouvelle déléguée est au bénéfice d’un Master en formation professionnelle, formation qu’elle a complétée par un certificat en développement et coopération à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, ainsi qu’un doctorat en didactique disciplinaire à l’Université de Zurich. /comm-mle