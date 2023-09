Le MAJ apporte son soutien au concordat sur le transfert de Moutier

Le Mouvement autonomiste jurassien se dit favorable au concordat sur le transfert de Moutier dans le canotn du Jura. Le MAJ a rappelé sa position ce week-end lors de la 76e Fête du peuple jurassien à Delémont. « Une Question, on ne sera pas surpris de nous l'entendre dire, qui ne sera définitivement réglée qu'au jour de la réunification du Jura », a déclaré dimanche son secrétaire général Pierre-André Comte lors de sa conférence de presse.

Pour les gouvernements jurassien et bernois, la Question jurassienne est désormais close avec ce concordat qui doit être signé avant la fin de l'année par les deux gouvernements avant d'être soumis au Grand Conseil bernois et au Parlement jurassien et au peuple. Mais pour le MAJ, la Question jurassienne ne saurait être résolue par cet accord territorial.

Dans sa résolution, le MAJ rappelle que le concordat ne diminuera en aucune manière le droit de la commune de Belprahon, voisine de Moutier, de pouvoir se prononcer en « toute connaissance de cause » sur son avenir politique. La population de ce village avait refusé un transfert dans le canton du Jura avec 7 voix de différence en septembre 2017 alors que le sort de la cité prévôtoise était suspendu à des recours.





Soutien au concordat

Mais dans l'immédiat, le MAJ a répété qu'il apportera son soutien au concordat intercantonal. « Le MAJ fera campagne pour l'adoption du concordat par le Parlement et le peuple jurassiens. Il le fera avec conviction et vigueur », a déclaré Pierre André Comte devant une septantaine de militants.

Le MAJ apporte donc son soutien au document malgré l'abrogation des articles 138 et 139 de la Constitution jurassienne qui portent sur le rattachement de communes du Jura bernois au canton du Jura. Pour son président Laurent Coste, le MAJ ne va pas mettre les bâtons dans les roues du processus qui doit aboutir au transfert de Moutier.

Lors de son discours, son secrétaire général Pierre-André Comte est revenu largement sur la situation politique du Jura bernois actuelle et future. Pour laquelle il a exprimé certaines craintes, notamment en raison de dissensions entre la classe politique et le Grand Conseil bernois. « Je les constate, elles sont logiques et vont se multiplier. Je suis persuadé que dans les années à venir la position politique des jurassiens du sud sera extrêmement compliquée parce qu’on va la contester dans les autres parties du canton de Berne et de façon tout à fait légitime. »