Les rues de Delémont s'animent au rythme des artistes

Il y avait de l'animation dans les rues de la capitale jurassienne dimanche. Le festival international d'artistes de rues s'y tenait à nouveau en marge de la Fête du peuple jurassien. Les visiteurs ont profité de la météo clémente pour se balader de spectacle en spectacle, comme celui du clown Nicolas, artiste venu tout droit de Buenos Aires et habitué des festivals internationaux autour du globe. Durant plus de 40 minutes il a su capter l'attention de ses spectateurs, petits et grands. /tna