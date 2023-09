Une édition harmonieuse pour le Marché bio à Saignelégier

La 35e édition du Marché bio de Saignelégier a attiré un peu plus de 20'000 personnes. Selon sa présidente Lina Dubied, la mouture 2023 de la manifestation peut-être qualifiée d’harmonieuse. « On a déjà eu plus de monde, mais l’affluence de cette année est idéale. C’est une chose de faire quelque chose de grand, mais ça doit rester agréable de s’y balader. Cette année c’était le cas. C’est une édition harmonieuse, entre les visiteurs, le nombre d’exposants et la surface du marché. » Cette édition 2023 a également été marquée par la visite samedi de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider venue faire découvrir le marché à l’ambassadeur du Royaume-Uni en Suisse en visite dans la région. « Il a été enchanté de son passage, se réjouit Lina Dubied. Ils ont même pressé du jus de pomme. » /tna