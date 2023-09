Produits du terroir à l'honneur le prochain week-end dans le Jura

Ce sont quelque 1300 spécialités, un record, de toutes les régions de Suisse qui sont en compétition pour décrocher des médailles au 10e Concours suisse des produits du terroir à Courtemelon. Les produits récompensés seront présentés au grand marché des terroirs les 23 et 24 septembre, point culminant de cette célébration du goût.

Ces produits sont goûtés et comparés depuis le 30 août en vue de la remise des prix vendredi soir à Delémont. Les jurés, consommateurs et experts, établissent un classement sur la base de critères comme la texture, l'apparence, la couleur, l'odeur ou la sensation en bouche.

Ces spécialités en compétition sont réparties en cinq catégories: les produits laitiers, les produits boulangers et pâtissiers, les produits carnés et de la pêche, les produits à base de fruits, de légumes et de miel, ainsi que les boissons alcoolisées.

Grand marché

Samedi et dimanche, les visiteurs pourront découvrir et apprécier les produits médaillés au grand marché traditionnel sur le site de la Fondation rurale interjurassienne. Les amateurs de spécialités régionales pourront y rencontrer des producteurs. Au total,138 stands attendent le public, précisent les organisateurs de la manifestation sur leur site.

Le Concours suisse des produits du terroir, qui rassemble tous les deux ans les meilleurs produits régionaux de tous les cantons, a pour ambition de nouer des contacts entre les producteurs et les consommateurs. Cette proximité doit être une alternative aux achats en ligne, pratique qui a enregistré une hausse ces dernières années.

Alimentation locale

Pour les organisateurs de la manifestation, une alimentation locale et suisse est le meilleur compromis entre économie, environnement et société. Ils sont convaincus qu'avec un circuit court et sans grand transport, une part croissante de population peut s'approvisionner à meilleurs prix qu'en grande surface avec des produits authentiques.

Cette manifestation bisannuelle qui attire des milliers de personnes doit aussi encourager la recherche de la qualité et l'émulation au sein de la production des spécialités régionales. Les gens sont disposés à payer plus pour la qualité et la traçabilité du produit.

Meilleure visibilité

Outre des médailles d'or, d'argent et de bronze décernées aux lauréats, un prix d'excellence récompense le meilleur produit de chaque catégorie. Ces distinctions sont très importantes pour les producteurs, car elles lui offrent une visibilité. Elles font aussi augmenter les ventes. /ATS