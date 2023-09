La patinoire de Delémont se bat contre la chaleur

Malgré cette reprise décalée, le HCDV doit tout de même se rendre à Porrentruy pour trouver de la glace et réaliser sa préparation. Entre la location des heures de glace, les frais d’arbitres lors de matches amicaux, ou encore les déplacements, cette situation provoque des coûts supplémentaires conséquents pour le club amateur. « L’année passée nous avons payé entre 8'000 et 10'000 francs pour notre préparation. Nous avons pu réduire les frais cette année en commençant plus tard », explique l’entraîneur du HCDV Michaël Chételat.

Reste la solution de repousser encore le début des championnats. Pour Michaël Chételat, cela contracterait le calendrier. « On aurait beaucoup plus de matches en semaine et les joueurs devraient prendre un nombre incalculable de jours de congé au travail (…) cela serait vraiment problématique pour l’avenir du hockey amateur ». /nmy