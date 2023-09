Matinales spéciales Elections fédérales : le PLR Jura

RFJ se mobilise en vue des élections fédérales du 22 octobre. Notre rédaction vous propose dès ce lundi un dispositif spécial afin de donner la parole aux huit partis politiques et mouvement en campagne. Des émissions spéciales consacrées aux partis en lice au Conseil national sont prévues du 18 au 26 septembre dans La Matinale. Un grand débat dédié à l’élection au Conseil des États se déroulera le 28 septembre.



Pour poursuivre notre série d'émissions, RFJ a reçu le PLR Jura dans La Matinale. Quatre des six candidats au Conseil national, Yann Rufer, Anne Sulliger, Nicolas Kocher et Irène Donzé sont venus dans nos studios afin de présenter leur parti et d'aborder leur programme au travers de cinq chroniques.