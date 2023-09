Un prêtre actif dans le Jura se voit retirer sa mission canonique

Un prêtre actif dans le Jura pastoral a été démis de ses fonctions. Le Diocèse de Bâle et la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et canton du Jura (CEC) l’ont annoncé mardi matin dans un communiqué de presse. L’évêque, Felix Gmür, a pris cette décision après avoir été informé qu’un signalement de « présomption d’abus spirituel et de gestes portant atteinte à l’intimité sur un mineur » avait été déposé auprès de la justice française. Les faits seraient survenus durant l’été 2014 à l’étranger à l’encontre d’un mineur de nationalité étrangère. L’évêque, Felix Gmür, a ainsi décidé de retirer la mission canonique du prêtre dès ce mardi, ce qui termine son engagement au service du diocèse de Bâle. La CEC a également mis fin au contrat d’engagement qui la liait à l’agent pastoral.

Le communiqué précise que le prêtre en question dépend actuellement d'un diocèse français. L’évêque de ce diocèse a ouvert une enquête canonique préalable en parallèle de la procédure civile. L’évêque, Felix Gmür, a porté les faits à la connaissance du ministère public du canton du Jura et des autorités romaines compétentes. /comm-alr