« Défis » creuse l’histoire du minerai de fer à Delémont

Le magazine « Défis » s’offre une édition d’exception sur l’histoire du minerai de fer à Delémont entre 1845 et 1945. Le 17e numéro de la revue éditée par ProJura, l’association de promotion de l’identité jurassienne, vient de paraître. Il compte une soixantaine de pages soit le double d’un numéro classique. La revue contient des textes écrits par l’historien et archéologue Vincent Friedli. Le numéro propose également une riche iconographie avec des photographies issues des collections du Musée jurassien d’art et d’histoire dont certaines sont inédites. Les clichés ont été majoritairement pris la dynastie Enard qui a été active dans la photographie pendant plus d’un siècle à Delémont. La revue a été tirée à plus de 3'000 exemplaires. L’idée de consacrer le numéro à l’exploitation du minerai de fer à Delémont est venue d’une discussion avec Vincent Friedli, indique le rédacteur responsable de « Défis », Didier Walzer. Le journaliste précise que la densité du sujet et la qualité exceptionnelle des photographies à disposition expliquent la multiplication du nombre de pages du numéro. Didier Walzer et Vincent Friedli ont également tenu à présenter des textes accessibles pour le grand public.