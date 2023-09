Les physiothérapeutes s’opposent à la restructuration des tarifs voulue par le Conseil fédéral

La physiothérapie a la corde au cou. Le Conseil fédéral a annoncé mi-août qu’il souhaitait adapter les tarifs pour les consultations ambulatoires. Il a fait usage de sa compétence subsidiaire dans le domaine de la physiothérapie devant l’absence d’accord commun entre les partenaires tarifaires. En bref, le Gouvernement aimerait introduire une composante de temps pour les séances forfaitaires. Objectifs : diminuer les coûts de la santé et apporter plus de transparence aux patients. L’Association suisse de physiothérapie (FSP) s’oppose à cette modification. Elle a lancé le 8 septembre une pétition qui a déjà récolté plus de 68'000 signatures. Pour le président de Physioswiss Jura, si le projet du Conseil fédéral est accepté, ce changement tarifaire mettrait en péril la qualité des prestations et la rémunération des physiothérapeutes qui peinent souvent à joindre les deux bouts ou qui se tournent vers une autre profession, explique Rafael Ferreira.