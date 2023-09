Comment reconstruire Notre-Dame de Paris à la main

Charpentiers sans Frontières est une association qui défend le travail artisanal. Ces méthodes ancestrales ne sont plus enseignées dans les écoles de travail du bois. Elles comportent pourtant des avantages techniques : le bois est mieux maitrisé et ne devrait pas se déformer dans la charpente. C’est ce que défend François Calame. Il remarque d’ailleurs que ce travail manuel devient toujours plus populaire.