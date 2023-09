Un motocycliste pincé à 145 km/h entre Soyhières et Liesberg

Important excès de vitesse mesuré entre Soyhières et Liesberg. La police cantonale jurassienne informe mercredi dans un communiqué q’un motard a été flashé dimanche vers 17h30 à 145 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. L’homme domicilié dans le canton de Berne a été interpelé mardi par les autorités bernoises et remis aux autorités jurassiennes pour une audition. Son permis de conduire a été saisi et sa moto séquestrée sur ordre du Ministère public. Une prodécure ordinaire pour délit de chauffard a été ouverte, puisqu’il a dépassé de plus de 60 km/h la vitesse autorisée sur le tronçon en question. /comm-tna