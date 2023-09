Acrotec achète Friedrich Daniels

Friedrich Daniels rejoint le groupe Acrotec. L’annonce a été rendue publique ce jeudi. La société jurassienne franchit ainsi une nouvelle étape de sa stratégie de croissance en s’ouvrant au domaine de la technologie médicale. Cette nouvelle acquisition permet aussi d’être présent sur le marché allemand. L’entreprise Friedrich Daniels GmbH, basée à Solingen, est l’un des principaux fabricants européens d’instruments chirurgicaux. Acrotec est une fédération d'entreprises qui produit des composants de précision pour l'industrie horlogère et la joaillerie, ainsi que pour la Medtech et d'autres marchés finaux. En 2022, le chiffre d'affaires s'élevait à plus de 500 millions de francs, selon le communiqué de presse. /comm-ncp