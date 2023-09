Elisa Shua Dusapin retenue pour le Prix Médicis

L'auteure jurassienne Elisa Shua Dusapin et les Alémaniques Martina Clavadetscher, Kim de l'Horizon et Peter Stamm font partie de la première sélection du Prix littéraire Médicis annoncée jeudi. Celle-ci compte 15 romans écrits en français, et 17 livres traduits.

Quatre auteurs suisses ont séduit le jury dans la première sélection du Prix Médicis, avec 32 livres retenus à ce stade. Elisa Shua Dusapin, avec son 4e roman « Le Vieil Incendie », et Martina Clavadetscher avec « Trois âmes sœurs » ont toutes deux été publiées par les éditions Zoé à Genève.

Elles sont rejointes par Kim de l'Horizon avec son premier roman « Hêtre pourpre » (Julliard), déjà primé en Allemagne et en Suisse alémanique (meilleur roman en 2022) et par Peter Stamm et « Les Archives des sentiments » (Christian Bourgois), dont la douzaine de romans ont tous été traduits en français.

Un livre de la maison d'édition Noir sur Blanc, de Vera Michalski, basée à Montricher (VD), a également été sélectionné: il s'agit de « Convoi pour Samarcande » de l'auteure russe Gouzel Iakhina.

Selon l'AFP, les romans de Kevin Lambert et Neige Sinno sont parmi les plus discutés de la rentrée littéraire.

Kevin Lambert est un Canadien de 30 ans qui a suscité des débats en France après avoir eu recours à une relectrice canado-haïtienne pour vérifier la crédibilité d'un personnage d'origine haïtienne.

Neige Sinno s'impose

Quant à Neige Sinno, elle s'impose parmi les autrices les plus appréciées des jurys des prix d'automne. Elle est en lice pour le Goncourt, le Femina, le Décembre et le Flore avec le récit de l'inceste qu'elle a subi, « Triste tigre ».

Parmi cette première sélection, tous les livres retenus ne sont pas tous à proprement parler des romans. Ainsi « Le Livre de Daniel » du Belge Chris de Stoop et « Les Naufragés du Wager » de l'Américain David Grann sont-ils des récits issus d'enquêtes de journalistes.

Après une deuxième sélection prévue le 18 octobre, le prix Médicis doit être remis le 9 novembre, soit deux jours après le prix Goncourt. /ATS