Les liens entre la Galice et le Jura au centre d'une exposition

Mettre en lumière la richesse des échanges entre Jura et Galice, qu'ils soient culturels, économiques ou gastronomiques. C'est l'objet de l'exposition « Taxi Compostelle » à découvrir à partir de samedi jusqu'au 14 avril 2024 au Musée jurassien d'art et d'histoire (MJAH) à Delémont.

Les Galiciens ont multiplié depuis des décennies les allers-retours entre cette région d'Espagne au bord de l'océan Atlantique et le canton du Jura. Pour les concepteurs de l'exposition, ce sont les témoignages qui illustrent le mieux les liens tissés entre le Jura et ce territoire au « bout du monde ».

Le journaliste et auteur d'origine galicienne Antonio Rodriguez, le photographe jurassien Pierre Montavon et le documentariste parisien Aubin Hellot sont allés à la rencontre des Galiciens pour recueillir leurs témoignages, à la fois dans le Jura et chez eux.

Ils ont donc filmé, photographié et interrogé la première génération rentrée au pays ainsi que des jeunes arrivés récemment dans le Jura. L'exposition donne la parole au travers du texte, de l'image et du film à ces Galiciens souvent tiraillés entre deux pays.

Compostelle de l'immigration

« Les premiers Galiciens sont arrivés dans la région jurassienne au début des années 1960 », a rappelé jeudi Antonio Rodriguez. « Ces immigrés ont parcouru à contresens le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle », a-t-il souligné. Et le hasard a voulu que nombre d'entre eux se retrouvent à Delémont et ses environs.

Des Galiciens ont passé leur vie à faire des allers-retours chaque été pour passer les vacances horlogères au bord de l'océan. Ils ont choisi le train, puis la voiture et depuis une vingtaine d'années les avions low cost.