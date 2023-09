Les piscines de la région ont débordé cet été

La météo ensoleillée de cet été a été bénéfique aux piscines de la région. Avec des températures parfois extrêmes, les baigneurs de la région se sont rués aux portillons des établissements extérieurs qui ont fermé le week-end dernier. On parle même de fréquentation record dans certains cas.

Un mois de septembre sans pareil. C’est le fait marquant de cet été pour la piscine de Delémont. Plus de 8'800 nageurs sont venus profiter des installations vadaises lors des premières semaines du mois de septembre, soit près de 3'000 de plus qu’en 2016, précédent record. Le mois de juin a également affiché une fréquentation jamais atteinte avec plus de 29'500 entrées. De très bons résultats qui placent cet été en deuxième position des meilleures années avec 82'000 entrées, une bonne saison donc sans le moindre incident important, selon Patrick Mathez, responsable du centre sportif de Delémont.

Du côté de Moutier, l’été a été plus que réjouissant également, même si les chiffres ne sont pas encore connus précisément. Marco Fernandez, chef des infrastructures de la commune, s’est même dit surpris et parle d’une des trois meilleures saisons depuis longtemps. Beaucoup de nouvelles têtes sont venues profiter des installations, notamment des personnes frontalières, note Marco Fernandez.

Les chiffres n’étant pas encore connus, il est difficile pour l’heure de se prononcer du côté de Porrentruy. En revanche, le commissaire de la police municipale Dominique Vallat assure que tout s’est bien passé au niveau sécuritaire. Les mesures prises ont permis de constater moins de tension sur les lieux, selon lui. /lge