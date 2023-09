Une vitrine pour les métiers du métal à Delémont

Le secteur de la construction métallique dans le Jura et le Jura bernois vit un événement qui fera date. L’inauguration officielle de l’Ecole jurassienne du métal se déroule ce vendredi en grande pompe à la rue de la Jeunesse, à Delémont. La nouvelle institution se situé à proximité de la Division artisanale du CEJEF et de l’Ecole jurassienne du bois. Elle est destinée à accueillir les cours interentreprises pour les apprentis ainsi que de la formation continue et, d’ici à la fin de l’année, également des formations pour le personnel intérimaire. La construction de la nouvelle Ecole jurassienne du métal a coûté environ 3,4 millions de francs. Elle a été financée pour les deux tiers par des contributions des entreprises membres ainsi que par des dons, des subventions d’institutions publiques et différents partenaires. Le projet est porté par la coopérative Metaltec Jura qui réunit les membres de l’association patronale de la construction métallique du Jura et du Jura bernois. L’entier de l’ouvrage a été construit avec les normes Minergie-P. L’idée de construire un tel centre est née en 2012.

La formation dans les métiers liés au métal se déroulait jusqu’à présent dans des locaux qui étaient loués dans la zone industrielle de Delémont. La nouvelle école a accueilli ses premiers cours à la fin 2022 avec des équipements de dernière génération. Le gérant de l’institution, Didier Joliat, souligne qu’un des buts de l’Ecole jurassienne du métal vise à devenir une vitrine des professions de la construction métallique. Il précise également que la branche manque actuellement d’apprentis constructeurs métalliques et constructeurs d’appareils industriels. « On espère vraiment promouvoir cette nouvelle école et faire une bonne pub auprès des jeunes et donner de l’intérêt pour ces métiers », relève le gérant de l’Ecole jurassienne du métal.