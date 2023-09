A fond les caisses à savon aux Breuleux

Sensations fortes garanties et surtout beaucoup de bonne humeur aux Breuleux. La Jeunesse des Franches-Montagnes a organisé samedi une course de caisses à savon à l’occasion de la fête du village. Quatorze participants ont pris le départ avec des engins plus ou moins loufoques. A plusieurs reprises, ils ont dévalé la pente de 700 mètres pour 40 mètres de dénivelé à travers le village.