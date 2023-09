Des médailles à la pelle pour le terroir de la région

Une pluie de médailles pour le Jura bernois au Concours des produits du terroir. La 10ème édition de l’événement organisé par la fédération rurale interjurassienne a démarré vendredi à Delémont. Près de 1300 produits de toute la Suisse étaient présentés. Invité d’honneur de la manifestation, le canton de Berne a tiré son épingle du jeu avec ses 53 médailles, dont 7 d’or dans le Jura bernois, et même un prix d’excellence pour un produit aussi original que goûteux, le sirop fleur de foin du Chalet Mont-Crosin.

le Jura, avec 65 médailles – 9 en or, 20 en argent et 36 en bronze – est le 3e canton le plus récompensé.

Un prix d’excellence pour la Damassine AOP de Claude Schaffter et ses vergers en Buratte, à Bure. /

Sur tous les produits, 81 se sont parés d’une médaille d’or, 143 d’une en argent et 177 d’une en bronze. Et les produits régionaux ont tiré leur épingle du jeu : Les produits du Jura bernois ont eux obtenu 40 breloques, à savoir 7 d’or, 11 d’argent et 22 de bronze, et un titre de meilleure productrice de produits boulangers et pâtissiers pour Annick Kraehenbuehl, de Sonvilier.