Montcroix ouvert sur les autres

Triple anniversaire fêté ce week-end à Montcroix. Le couvent, qui se situe à la route du Vorbourg à Delémont, ouvre ses portes aux curieux. Les trois frères de la communauté des Capucins ont mis sur pied cette journée pour célébrer les 800 ans de l’approbation de la règle de vie écrite par Saint François d’Assise, mais aussi les 100 ans du retour des Capucins à Delémont et enfin les 70 ans de la transformation du couvent et la construction de la chapelle.

La communauté compte aujourd’hui uniquement trois frères, pourtant frère Marie-Bernard assure que les lieux ne sont pas trop grands. « C’est très occupé. Cet été, nous avons eu deux prêtres de l’étranger qui ont logé ici et qui rendaient service dans les paroisses pour remplacer les prêtres en vacances », relève le membre de la fraternité. Le site accueille également certaines activités de la communauté érythréenne qui y célèbre ses messes orthodoxes. Certaines personnes cultivent aussi un potager dans le grand parc de Montcroix. Frère Marie-Bernard relève « le plaisir énorme à venir travailler dans ces jardins ». Caritas occupe aussi une partie des terres. La nature fait aussi partie prenante de la communauté des Capucins, puisque Saint François d’Assise est aussi le Saint patron de l’écologie. « On a le respect le plus possible de la nature, les jardins c’est du bio et on a planté beaucoup d’arbres si bien que Montcroix est devenu un peu le poumon vert de Delémont », assure le Frère Marie-Bernard.