Delémont’BD a trouvé son nouveau directeur artistique

Delémont’BD assure son futur avec un nouveau directeur artistique. Le Jurassien Cédric Humair a été nommé à la tête de la manifestation, annonce la Fondation Delémont’BD ce lundi. Il succédera à Philippe Duvanel, dont la démission a été annoncée au mois de juin, après neuf ans à ce poste.

Passionné de bande dessinée depuis ses 10 ans et actuel président-organisateur bénévole du festival Tramlabulle à Tramelan, Cédric Humair sera engagé à 80% dès le 1er décembre prochain. Entouré d’une petite équipe (moins de deux postes à plein-temps en comptant le sien), il a la volonté de « préserver et prolonger les caractéristiques qui ont fait le succès de Delémont’BD ». L’organisation de la 10e édition du festival vadais et l’invitation de son emblématique invité d’honneur font notamment partie de ses prochains défis. Afin d’endosser son nouveau rôle, Cédric Humair quittera son actuel poste de gestionnaire de réseaux et responsable de suivis de chantiers à la ville de Porrentruy ainsi que son mandat au comité de Tramlabulle.

Âgé de 49 ans, ce Jurassien originaire des Genevez a été choisi pour « sa personnalité humble et chaleureuse, son champ de compétences dans l'organisation d'un festival de bande dessinée, son réseau et sa forte motivation ».