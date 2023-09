Fenaison bleue, un projet parfumé en lice pour l’agroprix 2023

La culture et transformation du lavandin en lice pour l’agroprix 2023. Le projet « Fenaison bleue » à Mettembert est nominé en final du concours doté de 20'000 francs qui récompense l’innovation de l’agriculture suisse. Cette exploitationl composée d’une lavanderaie et d’une herbosterie, produit de l’huile essentielle locale et biologique. Portée par Aurélie et Simon Chèvre, l’entreprise jurassienne cultive plus de 5'000 plants de lavandin (résultat issu d’un croisement entre la lavande vraie et la lavande aspic) sur 44 ares. Le couple propose également différentes expériences liées à leurs activités, comme des ateliers participatifs ou la dégustation d’une fondue aromatisée.

Le gagnant sera révélé lors de la cérémonie le 2 novembre au Kursaal à Berne. Retrouvez les autres projets ainsi que des informations supplémentaires sur le site d'agroprix 2023 /comm-jad