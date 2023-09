Le Musée du ski ouvre ses portes au Boéchet

Le premier musée du ski en Suisse accueillera ses premiers visiteurs dès samedi au Boéchet. L'exposition aménagée dans l'ancien restaurant de la gare de ce village des Franches-Montagnes est consacrée à l'histoire du ski alpin et du ski nordique. Elle met en valeur la collection acquise au fil des ans par Laurent Donzé. « Tout a commencé par une paire de skis au fond d'une grange », a indiqué mardi ce passionné de ski de fond à l'occasion de la présentation de son musée. Au fil des ans, il a amassé des milliers de paires de skis et de bâtons, mais aussi des chaussures, des casques, des dossards et des fixations. Cet enseignant de chimie à la retraite a dû opérer un choix pour sélectionner les objets qu'il voulait exposer. L'une des paires de skis porte la date de 1870. Le musée expose aussi des skis de sportifs connus comme Didier Cuche ou Dario Cologna.

Ce musée sur l'évolution du matériel s'adresse aussi bien à un public d'experts qu'à des non-skieurs. Il l'invite à plonger dans l'histoire de ce sport de ses débuts à nos jours. L'exposition permanente se penche sur l'histoire du ski en offrant une vision chronologique du ski alpin et du ski nordique. La scénographie reflète la densité de la collection dans une ambiance hivernale, a souligné mardi le musée. La présence d'écrans et de dispositifs audio permet de documenter cette aventure.