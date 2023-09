Le musicien jurassien Manu Kummer est décédé

Manu Kummer était un homme de projets, comme le souligne Fox Kijango. Le chanteur jurassien a rendu ce mardi un hommage à un « un compositeur rapide et inspiré, qui avait toujours 3 ou 4 projets en tête ». Et d’ajouter : « C’était surtout un ami. On a beaucoup ri. Je me souviens de lui, sur scène. Je ne le voyais pas parce qu’il était derrière moi, mais je l’entendais se marrer quand il faisait les chœurs. »





Compositeur... et auteur

Manu Kummer était aussi un passionné de mots. Il commence à écrire des paroles pour son groupe L’Homme Hareng-Nu, fondé en 2002 avec Laurent Steulet : « La première fois qu’il a ramené un texte, c’était du niveau de Brassens, c’était excellentissime », raconte l’ex-chanteur et guitariste du groupe. « On a même été félicités par le président d’honneur de la SACEM de l’époque, Claude Lemesle, qui était le parolier de Joe Dassin », précise Laurent Steulet.