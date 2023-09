Matinales spéciales Elections fédérales : Le Parti socialiste jurassien

Il s'agissait du dernier volet de notre émission spéciale consacrée aux élections fédérales du 22 octobre. Tous les candidats au Conseil national sont donc venus exposer leurs ambitions, leurs idées ainsi que les programmes de leurs différents partis. Les émissions complètes de chaque parti politique sont à retrouver sur notre dossier spécial.







A noter que RFJ vous proposera également un grand débat avec tous les candidats en lice pour le Conseil des États. Il se déroulera ce jeudi 28 septembre de 18h30 à 20h et sera à écouter en direct sur RFJ et à suivre en vidéo sur notre site. /the