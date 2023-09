Octobre sera rose pour sensibiliser au cancer du sein

Le cancer du sein tue plus de 1'400 femmes chaque année en Suisse. 6'500 nouveaux cas sont aussi diagnostiqués. Quatre entités régionales et romandes soulignent ces chiffres ce mardi dans un communiqué pour annoncer les actions proposées à l’occasion d’Octobre rose. Le mois prochain, l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE, la Ligue jurassienne contre le cancer, le Centre du sein de l’Hôpital du Jura et l’Association Vivre comme Avant Romandie, tiendront des stands d’informations et distribueront du matériel de sensibilisation via le réseau de soins et les boulangeries du canton du Jura. La première entité citée invite notamment les Jurassiennes de 50 à 74 ans à effectuer, tous les deux ans, une mammographie afin de détecter la maladie le plus tôt possible.

Pour Octobre rose, le théâtre de l’Inter à Porrentruy accueillera le 12 octobre prochain la pièce Chères et chairs, de la compagnie En Quête du Vivant, et mise en scène par la Neuchâteloise Alice Bouille. Deux comédiennes, Laurence Iseli et Anaïs Nussbaum, interpréteront les témoignages authentiques de cinq femmes atteintes du cancer du sein. /comm-nmy