Une succursale delémontaine pour la Croix-Rouge jurassienne

La Croix-Rouge jurassienne se dote d’une antenne à Delémont. L’institution a fait cette annonce ce mardi dans un communiqué. La nouvelle succursale delémontaine située à la rue des Bats ouvrira ses portes à partir de lundi prochain. L’institution entend ainsi se rapprocher de ses bénévoles et de ses bénéficiaires tout en développant ses formations. Elle relève aussi que l’arrivée prochaine de la ville de Moutier dans le Jura renforcer l’importance de l’antenne de Delémont qui sera accessible les mardis et jeudis. L’antenne de Porrentruy de la Croix-Rouge Jura restera ouverte et continuera d’offrir ses services à la population. /comm-fco