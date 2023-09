La culture comme acte de résistance

Résister autrement que par les armes. C’est le principe soutenu par Abdelfattah Abusrour. Il est né et a grandi dans le camp de réfugiés palestinien d’Aida en Cisjordanie, non loin de Betléhem. C’est là qu’il a cofondé Alrowwad, un centre culturel et un théâtre pour enfants. Invité par le Jura pastoral, Abdelfattah Abusrour a rencontré des jeunes étudiants jurassiens et donné une conférence publique mardi à Delémont pour évoquer ses projets culturels en lien avec la Palestine. « En discutant avec des enfants et des jeunes, certains m’ont parlé de leur rêve de devenir avocat, ingénieur ou enseignants. Mais d’autres m’ont aussi dit qu’ils voulaient mourir. Lorsqu’un enfant de 8 ans dit ce genre ce chose, c’est qu’on a tout fait faux. » C’est ainsi qu’est né le projet baptisé « Belle résistance » qui veut aider à construire la paix de manière créative et pacifiste.