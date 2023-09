Le Comptoir franc-montagnard affiche complet

Tous les emplacements du Comptoir franc-montagnard ont trouvé preneur. 44 exposants se sont installés dans la Halle-Cantine à Saignelégier pour la 45e édition de la manifestation qui se déroule de mercredi à dimanche. L’engouement est évident et réjouit les organisateurs. Et pour caser tous les stands, ils peuvent compter sur la souplesse des exposants. « S’il manque de la place, on arrive toujours à s’arranger. Certains participants réduisent leur espace pour faire de la place à d’autres », relève Romain Paratte. Le président du Comptoir franc-montagnard ajoute que, pour l’heure, il n’est pas question de voir plus grand afin d’accueillir davantage d’entreprises et d’artisans. « On préfère avoir une manifestation remplie que de voir trop grand et d’avoir d’autre soucis ».