Le Parlement en bref

Accepté par 27 voix contre 24 et 8 abstentions l’initiative parlementaire du député Rémy Meury (CS-POP), intitulée « Domicile fiscal des candidat-es au Gouvernement ».

Accepté par 31 voix contre 27 et 1 abstention la motion du député Pierre-André Comte (PS), intitulée « Mettre fin aux pratiques d’écriture alternatives (écriture inclusive) dans les actes officiels et publications des autorités politiques et de l’administration cantonale ».