Les pêcheurs jurassiens appellent à sauver la reine du Doubs

Il faut sauver la reine du Doubs ! Alors qu’il est aujourd’hui avéré que le roi du Doubs, l’apron, a pratiquement disparu, la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens (FCPJ) alerte mardi sur un autre poisson qui se fait de plus en plus rare… La truite zébrée, ou truite du Doubs, voit elle aussi sa population diminuer dans nos rivières, notamment en raison du changement climatique, des micropolluants, mais aussi à cause de la navigation et de la présence d’oiseaux piscivores, d'après la FCPJ.





Prévoir un rempoissonnement

Si jusqu’alors la « Charte du Doubs » prévoyait de sauvegarder la truite zébrée en privilégiant la reproduction naturelle, la FCPJ appelle aujourd’hui à prendre d’autres mesures. La situation en matière de population de truites du Doubs a « totalement changé » depuis la signature de la charte entre les autorités suisses et françaises, en 2006. Il s’agirait donc de modifier tout, ou partie du document. La fédération assure aussi que le canton du Jura a prévu un texte en 2007, permettant un rempoissonnement exceptionnel… Elle souhaiterait donc invoquer cette possibilité, pour prévoir « l’achat et l’incubation d’œufs ou de truitelles présentant une robe typique de la truite du Doubs, ce qui éviterait les pêches délicates des quelques géniteurs qui vivent encore dans la rivière », écrit-elle dans un communiqué. La FCPJ dit enfin soutenir la récente intervention du conseiller national Pierre-Alain Fridez, qui a demandé au Conseil fédéral de diligenter une étude sur les causes de diminution de l’offre alimentaire dans le Doubs, susceptible d’expliquer la raréfaction des populations de poissons. /comm-cto