Porrentruy veut se verdir

Porrentruy veut se donner les moyens de lutter contre les ilots de chaleur. Les autorités de la ville ont présenté mercredi matin un nouvel outil pour faire face aux effets du réchauffement climatique. Le Plan directeur « Nature en ville » propose une série de 21 mesures dans plusieurs domaines, allant de la gestion du patrimoine végétal à des conseils pour l’aménagement d’une mare. « Il s’agit d’un guide qui dictera les choix de la Municipalité, mais sera aussi utile pour les privés qui veulent réaménager leurs alentours » explique Martin Kottelat, chargé d’études urbaines au service UEI de la ville. « Un premier exemple concret de l’application de ce plan est la réfection de la Rue Pierre-Péquignat, » explique Anne Roy, conseillère municipale en charge de l’environnement.





Un projet soutenu par la Confédération

Le projet de la ville de Porrentruy s’inscrit dans le programme pilote de la Confédération baptisé « Adaptation aux changements climatiques ». Le projet bruntrutain a été élaboré durant 4 ans entre 2019 et 2023. Il a été financé à moitié par la Confédération à hauteur de 60'000 francs. Le reste est à la charge de la ville qui recevra également une aide de la Loterie Romande. Une première phase de diagnostic menée par le bureau d’étude Biotech a permis de faire le bilan écologique de la ville et identifier les secteurs problématiques et les améliorations possibles. Plusieurs zones à ilots de chaleur ont par exemple été repérées, principalement autour des secteurs de la gare et de la rue du Creugenat. L’étude montre par ailleurs que deux tiers des surfaces publiques ont une qualité écologique qualifiée de « nulle » due au fait qu’il s’agit de surfaces en dur comme des routes, des trottoirs ou des parkings. « Pour améliorer la situation, il faut par exemple rendre les sols plus perméables et limiter au maximum la surface utile pour l’entourer de végétation, » explique Pauline Guillemin. La ville profitera notamment des futurs chantiers pour appliquer les mesures de son plan.





Une série de mesures qui pourraient être contraignantes à terme

Le document peut donc servir de guide pour les propriétaires fonciers qui ont la liberté de choisir d’appliquer ou non les conseils consignés. Mais à terme, certaines mesures pourraient devenir contraignantes. C’est l’une des mesures phares du projet, l’ajout de nouvelles prescriptions au règlement communal sur les constructions (RCC). « A ce stade il s’agit d’une proposition qui devra être débattue dans le cadre de la révision du RCC, précise Anne Roy. L’idée pour l’instant, c’est de savoir si ces mesures sont applicables ou si elles sont hors sol. » Des mesures contraignantes qui s’appliqueraient lors de nouvelles constructions ou lors de transformations significatives des aménagements extérieurs. Il faudra par exemple assurer : la plantation d’un nombre minimal d’arbres et d’arbustes sur la parcelle, une part minimale de surface perméable ou en faveur de la biodiversité ou encore la végétalisation des toitures plates.





Une liste d’arbres indigènes pour aider à faire son choix

L’un des outils pour ramener de la fraicheur en ville, ce sont les arbres. L’étude a dénombré 950 arbres sur le domaine public, mais avec une proportion trop importante de tilleuls (31%). Pour favoriser la diversification des espèces d’arbres à Porrentruy, le « Plan directeur Nature en ville », s’accompagne d’une liste d’arbres indigènes avec leurs caractéristiques. Ceci doit permettre de choisir plus facilement quelles essences planter en fonction de leur emplacement et des facteurs alentours. On apprend sur une échelle de 1 à 4 si l’arbre en question résiste à la sécheresse ou au gel. « La liste indique par exemple si l’arbre supporte plus ou moins bien l’épandage, un facteur important s’il doit être planté au bord d’une route » explique Pauline Guillemin, biologiste et cheffe de projet pour le bureau Biotech.

L’inventaire des mesures du « Plan directeur Nature en ville » seront disponibles en lien sur le site de la Municipalité de Porrentruy. /tna